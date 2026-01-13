Νόσος του Crohn: Απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει πριν εμφανιστούν συμπτώματα

Ένας νέος δρόμος φαίνεται να ανοίγει για την έγκαιρη διάγνωση και πιθανώς και προληπτικές παρεμβάσεις της νόσου του Crohn, καθώς σύμφωνα με έρευνα, μπορεί να προβλεφθεί ακόμη και χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα.

Η νόσος του Crohn αποτελεί χρόνια φλεγμονώδη διαταραχή του πεπτικού συστήματος, η οποία συνοδεύεται από συνεχή ενοχλήματα, πόνο και έντονη κόπωση, επηρεάζοντας σοβαρά την καθημερινότητα των ασθενών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η εμφάνισή της στα παιδιά έχει διπλασιαστεί από το 1995 και οι διαγνώσεις συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο αιματολογικός έλεγχος μετρά την ανοσολογική απόκριση ενός ατόμου στη φλαγγελίνη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα βακτήρια του εντέρου. Αυτή η αντίδραση είναι αυξημένη σε άτομα πολύ πριν αναπτύξουν τη νόσο του Crohn, όπως διαπιστώθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, με επικεφαλής τον Δρ. Κεν Κροϊτόρου, κλινικό επιστήμονα στο Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute του καναδικού υγειονομικού συστήματος Sinai Health.

Τα ευρήματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Clinical Gastroenterology and Hepatology», αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των βακτηρίων του εντέρου και των αντιδράσεων του ανοσοποιητικού συστήματος ως ένα κρίσιμο βήμα για την ανάπτυξη της νόσου του Crohn. Όπως σημειώνεται, η παρουσία αντισωμάτων φλαγκελίνης πολύ πριν εμφανιστούν οποιαδήποτε συμπτώματα της νόσου υποδηλώνει ότι αυτή η ανοσολογική αντίδραση μπορεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση της εμφάνισης της νόσου και όχι να είναι συνέπεια αυτής. Η καλύτερη κατανόηση αυτής της πρώιμης διαδικασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις για την πρόγνωση, πρόληψη και θεραπεία της νόσου.

Η έρευνα είναι μέρος του έργου «Genetic, Environmental and Microbial Project» (GEM), μιας παγκόσμιας ομάδας πάνω από 5.000 υγιών συγγενών πρώτου βαθμού ατόμων με νόσο του Crohn, με επικεφαλής τον Δρ. Κροϊτόρου. Από το 2008, το πρόγραμμα έχει συλλέξει γενετικά, βιολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η νόσος.