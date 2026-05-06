Ντόρα Μπακογιάννη: Ο γάμος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την Μαρία Σάκκαρη θα γίνει του χρόνου στα Χανιά

Συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno και στη Φαίη Σκορδά παραχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη και αναφέρθηκε και στον ανιψιό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τη Μαρία Σάκκαρη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στον επικείμενο γάμο του ανιψιού της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την Μαρία Σάκκαρη και επιβεβαίωσε ότι ο θα γίνει την επόμενη χρονιά στα Χανιά.

«Και βέβαια έχομε ευχάριστα στην οικογένεια με τον γάμο του ανιψιού μου, Κωνσταντίνου με τη Μαρία Σάκκαρη. Πρώτα ο Θεός θα γίνει του χρόνου. Μου είπαν ότι θα γίνει του χρόνου στα Χανιά.

Εμείς όλους μας τους γάμους τους έχουμε κάνει στα Χανιά. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Και ο δικός μου δεύτερος γάμος έγινε στα Χανιά.

Στον δεύτερο γάμο είσαι πιο μεγάλος, δεν αποφασίζει η μαμά σου, αποφασίζεις μόνος σου. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Περάσαμε καλά. Καλέσαμε μόνο ανθρώπους που αγαπούσαμε, χωρίς καμία κοινωνική υποχρέωση, και ήταν πολύ ωραία» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ξεκίνησε το 2020. Όλα αυτά τα χρόνια οι δυο τους διατηρούν χαμηλούς τόνους προστατεύοντας τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, έχουν υποστηρίξει ο ένας τον άλλον σε σημαντικές στιγμές – εκείνη έχει μιλήσει δημόσια για την εκτίμησή της στον Κωνσταντίνο, τονίζοντας πόσο την έχει στηρίξει στην καριέρα της, ενώ εκείνος έχει βρεθεί στο πλευρό της σε κοινωνικές και οικογενειακές στιγμές.

«Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε αλλά πόσο ωραίο περνάμε, όταν είμαστε μαζί.

Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου και δεν μου έχει πει ποτέ που πας, γιατί ταξιδεύεις τόσο, είναι ο άνθρωπος που με σπρώχνει να κάνει ό,τι κάνω με τον τρόπο που το κάνω τώρα.

Κάθε φορά που ο Κωνσταντίνος είναι στην κερκίδα και με παρακολουθεί, γίνομαι καλύτερη. Μακάρι να μπορούσα να τον έχω σε κάθε αγώνα μαζί μου.

Όταν έχω τους δικούς μου ανθρώπους στους αγώνες μου δίνει δύναμη» είχε εξομολογηθεί η Μαρία Σάκκαρη για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.