Νοσοκομείο Αττικόν: Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το λάθος φάρμακο σε 22χρονη που υπέστη αλλεργικό σοκ

Ένορκη διοικητική εξέταση έχει διαταχθεί για το νέο περιστατικό ιατρικού λάθους αυτή τη φορά στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου δύο νοσηλεύτριες κατηγορούνται ότι χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε μια 22χρονη ασθενή με αποτέλεσμα η ίδια να υποστεί αλλεργικό σοκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου «Αττικόν» έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Σημειώνεται πως η 22χρονη νοσηλευόταν στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας όταν της χορηγήθηκε λάθος φαρμακευτική αγωγή με αποτέλεσμα η ίδια να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

Οι νοσηλεύτριες φαίνεται να κατάλαβαν γρήγορα το λάθος τους και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Ο πατέρας της 22χρονη στη συνέχεια επισκέφτηκε το βράδυ της Κυριακής το αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου για το περιστατικό. Οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση της ασθενούς, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα, ενώ η ασθενής αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο.