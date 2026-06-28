Νεκρός 75χρονος σε παραλία της Χαλκιδικής

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί της Κυριακής 28.06.2026 ένας ηλικιωμένος από την παραλία Μυκονιάτικα, στον Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών στην Χαλκιδική.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του 75χρονου, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.