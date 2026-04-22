Νεκρός 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε μαχαιρωμένος στο πάρκο Ασυρμάτου – Είναι γιος ταξίαρχου της ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το βράδυ της Τετάρτης 22.04.2026, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αρχές έφτασαν στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, μετά τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα, με τις πρώτες πληροφορίες, να κάνουν λόγο για τραυματισμό του από μαχαίρι.

Στις 9.15 ένας αλλοδαπός τηλεφώνησε στην Αστυνομία λέγοντας πως ένας νεαρός άνδρας είναι αιμόφυρτος στο Πάρκο Ασυρμάτου στη συμβολή με την οδό Ελπίδας.



Ο άνδρας είναι 25 ετών, και δέχτηκε ένα τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του newsit.gr, τον άνδρα εντόπισαν παιδιά που βρέθηκαν στο πάρκο.

Ανατριχιαστικές ήταν οι σκηνές όταν έφτασαν οι γονείς του νεαρού που βρέθηκε νεκρός, με τη μητέρα του να λιποθυμάει από το σοκ.

Ο νεαρός, είχε δώσει ραντεβού για καφέ με φίλους του που όταν είδαν ότι δεν εμφανίζεται άρχισαν να τον αναζητούν.

Φίλος του παιδιού με τον οποίο είχαν ραντεβού να πάνε να φάνε τόνισε πως «είχαμε κανονίσει να βγούμε μαζί θα πηγαίναμε σε ένα fast food στις 21.30 στο Φάληρο. Του έστειλα μήνυμα και το τελευταίο μήνυμα στο οποίο μου απάντησε ήταν στις 8:20 μετά αρχίσαμε να τον ψάχνουμε.

Με πήρε τηλέφωνο ένας άλλος φίλος μας και με ρώτησε αν ισχύει ότι κάτι έπαθε και εγώ αμέσως ήρθα στο σημείο».

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στο newsit.gr ότι: «Ο άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 21:00, όταν φίλος του τον βρήκε αρχικά λιπόθυμο μέσα στον χώρο και ειδοποίησε άμεσα. Σύμφωνα με την περιγραφή, στην αρχή δεν ήταν εμφανές ότι αιμορραγούσε, καθώς βρισκόταν γυρισμένος, όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν μέσα στα αίματα. Κλήθηκε ασθενοφόρο και η αστυνομία, ωστόσο όταν τον γύρισαν διαπιστώθηκε πως έφερε τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά και ήταν ήδη νεκρός».

«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν στα αίματα στο αίμα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά» δήλωσε ένας περιοίκος που γνωρίζει την οικογένεια, εμφανώς φορτισμένος καθώς όπως είπε «είναι μικρό παιδί, 25 ετών», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, μίλησε για την φονική επίθεση: «Έχουμε μάθει ότι μαχαιρώθηκε στον θώρακα. Το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο. Είναι ένα πάρκο που είναι προς ανάπλαση. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο που λένε ότι θα έπρεπε να έχει κάμερες. Έχει πολύ μεγάλη παραβατικότητα στην περιοχή. Έχουμε συγκαλέσει σύσκεψη με το υπουργείο. Μία ομάδα ΔΙΑΣ, βρίσκεται πάντα στην περιοχή. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρα και γιατί έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε αν αυτό σχετίζεται με ένα περιστατικό πρόσφατα, σε κατάστημα εστίασης το οποίο ήταν οπαδικό επεισόδιο».

Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής. Η αστυνομία έχει αποκλείσει όλη την περιοχή και ψάχνει για το φονικό όπλο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός που μαχαιρώθηκε είναι γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ.

