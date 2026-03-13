Νεκρός 20χρονος στην Καλαμαριά μετά από μαχαίρωμα – Ήταν ένας από τους «αυτόκλητους τιμωρούς»

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στη Θεσσαλονίκη με έναν νεαρό να χάνει τελικά τη ζωή του. Ηταν μέλος της ομάδας των «αυτόκλητων τιμωρών», ενώ εξετάζονται και τα οπαδικά κίνητρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 20χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Αργοναυτών.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση περίπου στις 10 το βράδυ για νεαρό άνδρα ο οποίος βρέθηκε αιμόφυρτος στον δρόμο. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι άγνωστος ή άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι πισώπλατα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο ότι στο σημείο τον περίμεναν τρία άτομα με κουκούλες.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός ανήκει στην ομάδα των «αυτόκλητων τιμωρών» που δρούσε στην Θεσσαλονίκη.

Η συμμορία δρούσε με μεθοδικό τρόπο στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ψεύτικα προφίλ με γυναικεία στοιχεία στα social media. Μέσα από αυτά, προσέγγιζαν κυρίως ανήλικα θύματα, κλείνοντας «ραντεβού» με διάφορες προφάσεις – από δήθεν πώληση κινητού τηλεφώνου έως ερωτικές συναντήσεις.

Αφού παγίδευαν τα θύματα, τα οδηγούσαν σε άλσος στην περιοχή της Πολίχνης, όπου τα ξυλοκοπούσαν και τους αφαιρούσαν προσωπικά αντικείμενα. Σε μία ιδιαίτερα σοκαριστική περίπτωση, ανάγκασαν θύμα να γδυθεί, καταγράφοντας το περιστατικό σε βίντεο.

Είχαν κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών (δέκα συνολικά) σχηματίστηκε δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο 20χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης, όμως δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία για οπαδικά επεισόδια. Από την αστυνομία ερευνάται και το ενδεχόμενο το επεισόδιο να έχει οπαδικά κίνητρα ή αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

