Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει την γυναίκα του για ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη η σύζυγός του

Μυστήριο έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση θανάτου ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου 28.03.2026 στο σπίτι του στα Κουφάλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν από γείτονα περίπου στις 7 το απόγευμα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη με την υπόθεση να εγείρει ερωτηματικά καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε γίνει καταγγελία στη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία.

Η 77χρονη, συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 307 Π.Κ., παράλειψη προσφοράς βοήθειας, καθώς όπως φαίνεται ο ηλικιωμένος είχε πεθάνει από το μεσημέρι και δεν ειδοποίησε τις αρχές.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς λίγα 24ωρα πριν, στη Θεσσαλονίκη, η σύζυγός του ηλικιωμένου είχε βρεθεί στο εδώλιο, κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του. Αν και η 77χρονη κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών, η εξέλιξη με τον θάνατο του ηλικιωμένου εγείρει νέα ερωτήματα.

Κατά την πρώτη εκτίμηση των αρχών, ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου και σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 29.03.2026.

Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη δίκη, η 77χρονη είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της την κατηγορούσε ψευδώς και ότι επιθυμούσε να τη διώξει από το σπίτι.

Στην απολογία της στο δικαστήριο ανέφερε: «Όταν εξαρτάται από εμένα να μαγειρέψω να πλύνω να του τα ετοιμάζω όλα πως να μην είμαι στο σπίτι μαζί του; Θέλω να είμαι μαζί του. Θέλω να τα βρούμε δεν θέλω να μαλώνουμε και περισσότερο για το παιδί μου. Δεν μένει μαζί μας. Εγώ λέω ότι δεν τον χτυπάω. Ποιον να πιστέψετε; Αυτόν ή εμένα; Μάλλον θέλει να με διώξει από το σπίτι για να του αφήσω το σπίτι. Έχει γκομενιλίκια.

Δεν θέλω να στεναχωρώ τον γιο μου. Έναν τον έχω. Πονάει στα πόδια του ο σύζυγός μου. Με περπατούρα ειναι. Θέλω να μην ξαναέρθω στα δικαστήρια ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ανέφερε στην προανακριτική του κατάθεση:

«Είχαμε περιστατικά βίας και την είχα καταγγείλει 26.02 για ενδοοικογενειακή. Επιθυμώ να εξεταστώ από Ιατροδικαστική. Δεν επιθυμώ ποινική δίωξη παρά μόνο να σταματήσει να με χτυπάει».

«Από το πρωί ξεκινήσαμε να λογοφέρουμε για ασήμαντο λόγο, όμως το απόγευμα μου κατάφερε χτυπήματα στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Κάλεσα τον γιο μου να ζητήσω βοήθεια».

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά το πόρισμα του ιατροδικαστή.

