Νεκρός ο 33χρονος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός που είχε εξαφανιστεί στη Νέα Πέραμο – Βρισκόταν 50 ημέρες στα αζήτητα νοσοκομείου

Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού, 33 ετών. Όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του το Σάββατο (24.01.2026), ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου όπου απεβίωσε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα αζήτητα έως τις 22 Ιανουαρίου.

Η περιπέτεια εξαφάνισης του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν, αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο 33χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του στις 30 Νοεμβρίου από τη Νέα Πέραμο και μεταφέρθηκε στα επείγοντα Νοσοκομείου όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

«Δυστυχώς, ένας συνάνθρωπός μας βρισκόταν στα αζήτητα του νοσοκομείου για 50 ημέρες περίπου, ενώ τον αναζητούσαν οι οικείοι του, οι οποίοι δήλωσαν την εξαφάνισή του στις 30/11/2025 και ενημερώθηκαν με καθυστέρηση για την τραγική του κατάληξη, καθώς για ακόμη μία φορά ο συντονισμός των φορέων δεν υπήρξε επαρκής προκειμένου να δοθεί έγκαιρα τέλος στην αγωνία τους», σημειώνει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».