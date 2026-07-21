Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου τον εντόπισαν τα παιδιά του στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του θανάτου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.