Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Βρέθηκε στο γραφείο του, ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου τον εντόπισαν οι δυο ανήλικες κόρες του στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Ο ποινικολόγος εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση και μέσα σε αίματα, με τα ρούχα του να είναι σκορπισμένα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ενώ υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής και έχει δοθεί εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του θανάτου.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/poinikologos.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/poinikologos-5.mp4

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/poinikologos-4.mp4

Στο σημείο έφτασε ο αδερφός του θύματος.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους έψαχνε τον αδελφό του από το μεσημέρι, όμως τελικά τον εντόπισαν οι ανήλικες κόρες του.