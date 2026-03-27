Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Ομόνοιας: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Νεκρός εντοπίστηκε ένας αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του ΑΤ Ομόνοιας, ενώ προηγουμένως είχε διακομισθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί στο ΑΤ Ομόνοιας παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον κρατούμενο, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας: Απογευματινές ώρες σήμερα (27 Μαρτίου 2026) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής.

Σημειώνεται ότι την 01:30 ώρα της ίδιας ημέρας, ο θανών είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και επανεκλείσθη την 10:10 ώρα.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».