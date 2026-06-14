Νεκρός άνδρας στα Χανιά – Έπεσε από βράχια στα Φαλάσαρνα

Την τελευταία του πνοή στα Φαλάσαρνα, στα Χανιά, άφησε ο άνδρας που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από βράχια.

Σύμφωνα με το zarpanews πρόκειται για έναν Γάλλο, ο οποίος μετά την πτώση του στα Φαλάσαρνα, είχε πολλαπλά τραύματα και δεν είχε τις αισθήσεις του.

Η μητέρα του φέρεται να είχε καλέσει σε βοήθεια μέσω της γραμμής 112 και στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα, άνδρες της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.