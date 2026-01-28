Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Τα θυμάμαι όλα, θρηνώ τους φίλους μου, ήμασταν αδέρφια» λέει τραυματίας του τροχαίου στη Ρουμανία

Στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας νοσηλεύονται οι τραυματίες και μοναδικοί επιζώντες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με το βαν, στο οποίο επέβαιναν 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ, με τους 7 να βρίσκουν τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.2026).

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, σε πολυσύχναστο και επικίνδυνο οδικό άξονα της Ρουμανίας, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες. Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το βανάκι που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Γαλλία, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Η βόρεια Ελλάδα θρηνεί 7 νεαρά παιδιά της και το πανελλήνιο πενθεί μαζί με τους φίλους και τους συγγενείς των αδικοχαμένων παιδιών. Το πρωί της Πέμπτης, παράλληλα, αναμένεται να μεταφερθούν αεροπορικώς οι τρεις επιζώντες του δυστυχήματος από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.

Ένας εκ των τριών τραυματιών του σοκαριστικού τροχαίου των οπαδών του ΠΑΟΚ μίλησε στο Live News και περιέγραψε την στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης που στοίχησε τη ζωή στους φίλους του.

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα, είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε 3 επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και 7 νεκρούς», είπε αρχικά.

Για την κατάσταση της υγείας του αλλά και για τους άλλους δύο τραυματίες ανέφερε: «Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά στα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε και με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω».

Για το ταξίδι και το δυστύχημα είπε: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πως κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 6 άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».