Νεκροί μαυρογύπες και λύκος στο Δάσος της Δαδιάς από πιθανή δηλητηρίαση

Συναγερμός για την άγρια πανίδα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου καθώς εντοπίστηκαν χθες (12.03.2026) δύο μαυρόγυπες και ένας λύκος με ισχυρές ενδείξεις δηλητηρίασης.

Ο ένας μαυρόγυπας εντοπίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο δάσος της Δαδιάς, ενώ ο δεύτερος, όπως και ο λύκος, βρέθηκαν νεκροί.

Το περιστατικό καταγράφηκε εν μέσω της αναπαραγωγικής περιόδου των μαυρόγυπων και μόλις λίγες ημέρες μετά το επιτυχές φώλιασμα ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές, που έχει εγκαταστήσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ στο Εθνικό Πάρκο, στο πλαίσιο των προσπαθειών διατήρησης του πληθυσμού του είδους, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ ενημερώθηκε για το περιστατικό από μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας, που εντόπισαν νεκρό πουλί κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Μονάδας και, με τη συνδρομή της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης και του Δασαρχείου Σουφλίου, πραγματοποίησαν έρευνα στην περιοχή.

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική ύπαιθρο ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο της Πράξης “Έλεγχος της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο” (MIS 6016558), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027” , καθώς και μέσω της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο LIFE23-NAT-BG-101148254 Rhodope Vulture, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών των γυπών στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης.