Νεκρή τουρίστρια σε πισίνα βίλας στη Ζάκυνθο – Εξετάζονται τα αίτια θανάτου

Τραγωδία στη Ζάκυνθο με μια 66χρονη Βρετανίδα να εντοπίζεται νεκρή την Πέμπτη (14/05/2026) σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στον Μαραθιά, στην περιοχή Κερί.

Τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα ο σύντροφός της, επίσης Βρετανός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές στη Ζάκυνθο. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και έγινε ΚΑΡΠΑ από άτομο που βρισκόταν στο σημείο και γνώριζε τη διαδικασία, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες.

Ωστόσο, η 66χρονη δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 16:30 μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα αρχικά καταγράφηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς μέσα στην αναστάτωση δεν είχε προσκομιστεί το διαβατήριό της. Ο σύντροφός της παρέμεινε στη βίλα κατά τη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών αρχών.

Το ζευγάρι βρισκόταν στη Ζάκυνθο για διακοπές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς εξετάζεται αν πρόκειται για πνιγμό ή για παθολογικά αίτια.