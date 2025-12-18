Νεαρός τραγουδιστής μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε ο νεαρός τραγουδιστής για να καταθέσει μήνυση σε βάρος του γνωστού καλλιτέχνη, Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νεαρός τραγουδιστής έφτασε στην Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, όπου θα καταθέσει τη μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

Τονίζεται πως «περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».