Νεαροί έκαναν ακροβατικά on air στο μπλόκο των αγροτών στη Σιάτιστα

Σε δίωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 12:00 μέχρι τις 14:00 προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (30.12.25) οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στο μπλόκο της Σιάτιστας στην Εγνατία.

Όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες το μπλόκο θα ανοίξει αύριο και μεθαύριο για να διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Δύο νεαροί που ταξίδευαν σήμερα από τη Θεσσαλονίκη για την Πάτρα σταμάτησαν στο μπλόκο για να συμπαρασταθούν με τους αγρότες.

Όπως είπαν στην κάμερα του ERTNews οι δύο νεαροί είναι αθλητές του παρκούρ.

Μάλιστα, οι δύο νεαροί δεν χάλασαν το χατήρι της ανταποκρίτριας της ΕΡΤ και έκαναν τα ακροβατικά τους προκαλώντας ενθουσιασμό στους αγρότες.