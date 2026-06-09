Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 8ο όροφο καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας – Έπεσε πάνω σε μηχανάκι και έζησε

Συνέβη λίγο πριν τις 20.00 το βράδυ, στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, με μια νεαρή κοπέλα να πέφτει στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, από τον 8ο όροφο καταστήματος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα νεαρό κορίτσι, ηλικίας περίπου 20 ετών. Στο κτίριο, που βρίσκεται στην οδό Αθηνάς, στο Μοναστηράκι, στεγάζεται καφετέρια.

Αν και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της πτώσης, οι αρχές προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο της απόπειρας αυτοκτονίας.

Η κοπέλα, πέφτοντας στο κενό, κατέληξε πάνω σε ένα μηχανάκι που ήταν σταθμευμένο στη σημείο, γεγονός που όπως όλα δείχνουν, μείωσε τις επιπτώσεις της πτώσης της.

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Οι αστυνομία διερευνά τις συνθήκες που έγινε το περιστατικό.

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Πηγή newsit.gr