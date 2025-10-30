Ναύπλιο: Συγκλονιστικό βίντεο με τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 52χρονου το 2024 – Όσα κατέθεσε το θύμα πριν καταλήξει

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος έπειτα από 8 μήνες νοσηλείας, μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του έξω από κλαμπ στο Ναύπλιο τον Ιούνιο του 2024.

Όλα συνέβησαν πριν σχεδόν ενάμιση χρόνο στο Ναύπλιο, όπου ο άνδρας βρισκόταν σε κλαμπ και διασκέδαζε με 40χρονη φίλη του. Λόγω ενός σκηνικού, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο άντρες έξω από το μπαρ. Παρόλο που έφερε σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, είχε επαφή με το περιβάλλον για καιρό και επικοινωνούσε μέσω νοημάτων, ωστόσο, έχασε τη μάχη με τη ζωή και τελικά «έφυγε».

Ήταν 6:20 το πρωί, όταν ξέσπασε ο καυγάς με ασήμαντη αφορμή. Ο 52χρονος και δύο ακόμη άντρες πιάστηκαν στα χέρια, με κάμερες ασφαλείας του μπαρ να έχουν καταγράψει τον έναν εκ των δύο να κλωτσάει με πολλή δύναμη το θύμα και αυτό να πέφτει με φόρα στην άσφαλτο, όπου παρέμεινε αναίσθητος. Η 40χρονη φίλη του θύματος, συνέχισε να τσακώνεται με τους άντρες, μη έχοντας αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάσταση του φίλου της.

Μάλιστα, ένας τρίτος άνδρας έσπευσε να χωρίσει την 40χρονη από τους 2 άνδρες, με το ένα να τη σπρώχνει δυνατά και να τη ρίχνει και αυτή στο πεζοδρόμιο. Τότε ο ίδιος συνειδητοποιεί ότι ο 52χονος παραμένει αναίσθητος και δεν αντιδρά για ώρα, με αποτέλεσμα να ζητά βοήθεια και να καλεί για ασθενοφόρο. Η 40χρονη τότε ακούγεται να φωνάζει «χάνω τον άντρα μου».

Ο 52χρονος μέσα στο διάστημα των 8 μηνών, και έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μόνο με νοήματα, κατέθεσε μηνύσεις κατά των δύο ανδρών που φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο να τον χτυπούν, αλλά και κατά της φίλης του και του ιδιοκτήτη του μπαρ, καθώς τους θεωρούσε ηθικούς αυτουργούς του περιστατικού.

Βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή Live News, αποτυπώνει τη στιγμή που δέχτηκε τα άγρια χτυπήματα ο 52χρονος, ο οποίος έπεσε λιπόθυμος στο δρόμο. Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο άνδρας, διαπιστώθηκε ότι έφερε τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο. Παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος μέχρι που 8 μήνες αργότερα, «κατέληξε».

Ο καυγάς

Όπως προέκυψε από τα όσα είχε πει ο ίδιος ο 52χρονος, ο άνδρας βγήκε σε μπαρ για να διασκεδάσει με την 40χρονη φίλη του. Το μαγαζί έκλεισε νωρίτερα και η 40χρονη επέμενε να πάνε να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο.

Ο 52χρονος διαφωνούσε γιατί ήξερε ότι η φίλη του έχει διαφορές με τον ιδιοκτήτη του μπαρ που ήθελε να πάνε, για επαγγελματικούς λόγους. Υπέκυψε όμως και όπως αποδείχθηκε αυτή του η απόφαση, ήταν μοιραία για τη ζωή του.

«Γνώριζα ότι η φίλη μου είχε διαφωνίες με τον ιδιοκτήτη του μπαρ, γιατί ήταν ανταγωνιστές. Ήξερα ότι με το να πάμε εκεί θα υπήρχε περαιτέρω κλιμάκωση της ήδη τεταμένης κατάστασης. Αφού η φίλη μου με πίεσε πολύ δέχθηκα να πάμε στο μπαρ. Αυτή χόρευε προκλητικά όλη την ώρα, ενώ εγώ προσπαθούσα να διατηρήσω όσο το δυνατόν χαμηλότερο προφίλ για να μην δυναμιτίσω περαιτέρω την ατμόσφαιρα.

Όσο περνούσε η ώρα η φίλη μου γινόταν εριστική, καθώς ζητούσε από τον DJ να βάζει τα τραγούδια που ήθελε, ενώ εξακολουθούσε να χορεύει προκλητικά. Όταν οι υπάλληλοι μας είπαν ότι το μαγαζί πρέπει να κλείσει αντί να πληρώσουμε, άρχισε να φωνάζει ότι το μπαρ θα κλείσει μόνο όταν αυτή το θελήσει, λέγοντας ταυτόχρονα στον dj να μη διακόψει τη μουσική γιατί είχαμε ξοδέψει πολλά χρήματα», είχε πει αρχικά ο άτυχος 52χρονος.

Και συμπλήρωνε: «Το προσωπικό επέμεινε ότι έπρεπε να κλείσει το μαγαζί και μας κέρασε μερικά σφηνάκια πριν παίξει το τελευταίο τραγούδι. Τότε η φίλη μου άρχισε να βρίζει και να ειρωνεύεται προς πάσα κατεύθυνση. Μου ζητούσε να την υποστηρίξω, αλλά εγώ δεν το έκανα. Αυτό την έκανε ακόμα πιο εριστική. Τότε, δύο εργαζόμενοι στο μπαρ, μας έδιωξαν και τους δύο από μέσα.

Ενώ εγώ δεν προέβαλα αντίσταση, άρχισαν μόλις βγήκα από το μπαρ να με χτυπούν βίαια στο κεφάλι και το σώμα, ενώ ταυτόχρονα με έβριζαν και με απειλούσαν. Ο ένας δράστης φορούσε κοκάλινα γάντια. Λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων έχασα τις αισθήσεις μου και έπεσα αναίσθητος στο έδαφος. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα δε θυμάμαι απολύτως τίποτα».

Ο Βαγγέλης Δελής, δικηγόρος του 52χρονου, μιλώντας στο Live News είπε πως το δικαστήριο με σημερινή του απόφαση έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καταδικάζοντάς τους σε 9 έτη κάθειρξης χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην άσκηση της έφεσης.