Ναύπλιο: Η εντυπωσιακή τοιχογραφία που στολίζει την πρόσοψη του νοσοκομείου – Το μήνυμα για ελπίδα και η συγκινητική αφιέρωση

Μια μεγάλη τοιχογραφία – «ύμνος» στην ελπίδα, παρουσιάστηκε στην πρόσοψη του νοσοκομείου Ναυπλίου επί της οδού Ασκληπιού.

Πρόκειται για ένα έργο ζωγραφικής που καλύπτει μεγάλο μέρος του εξωτερικού τοίχου του νοσοκομείου Ναυπλίου και συνδέει την ιστορική μνήμη με την επιστήμη της Υγείας, απεικονίζοντας τρεις μορφές: Τον Ιπποκράτη, τον πατέρα της σύγχρονης Ιατρικής, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του Ναυπλίου και τη Θεά Υγεία, που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο προστασίας και ευεξίας.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης, το έργο αυτό δεν έχει απλώς αισθητικό χαρακτήρα, αλλά εκπέμπει βαθύτατα νοήματα.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του έργου ανήκει στη διευθύντρια της ΩΡΛ κλινικής, Κυριακή Καλλή, τον πρόεδρο του Νοσοκομείου Ναυπλίου Θοδωρή Βασιλόπουλο και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ναυπλιέων Χρήστο Γκούμα.

Την καλλιτεχική επιμέλεια της τοιχογραφίας είχε ο street artist Κωστάκης Σωτήρης, ενώ η δημιουργία του έργου κατέστη δυνατή χάρη στην υποστήριξη του εργολάβου Σωτήρη Ρουκάι, ο οποίος προσέφερε τη χορηγία στη μνήμη του γιου του Άγγελου.

Όπως ανέφερε η ιατρός Κυριακή Καλλή: «Το έργο αυτό συμβολίζει την ελπίδα, την υγεία και την ανθρώπινη δύναμη, προσφέροντας χαρούμενες και αισιόδοξες εικόνες τόσο στους ασθενείς που δοκιμάζονται όσο και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που δίνει καθημερινά τον δικό του αγώνα».

