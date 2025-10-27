Ναύπλιο: Αυγό γίγας σε κοτέτσι αγρότη – Βίντεο και φωτογραφίες από το σπάνιο εύρημα

Με ένα σπάνιο φαινόμενο ήρθε αντιμέτωπος ο αγρότης Κωνσταντίνος Πετρουλάς, στο κοτέτσι που έχει στο αγρόκτημά του στην περιοχή Πολύγωνο στο Ναύπλιο.

Ο αγρότης από το Ναύπλιο ανακάλυψε τη Δευτέρα (27.10.2025) πως μία από τις κότες του έχει κάνει ένα αυγό… γίγας!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κωνσταντίνος Πετρουλάς πήγε να μαζέψει τα αυγά κι είδε το ένα να έχει διπλάσιο μέγεθος, από τα άλλα.

Το επίμαχο ερώτημα είναι πόσο ζύγιζε το αυγό…

Τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν 114 γραμμάρια, το διπλάσιο δηλαδή σε βάρος από τα κανονικά (60-70 γραμμαρίων).

Ο ίδιος ο αγρότης δήλωσε πως και στο παρελθόν είχε βρει στο κοτέτσι του πάλι ένα αυγό γίγας και μάλιστα ήταν και τρίκορκο.