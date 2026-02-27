Ναύπλιο: Ανήλικη έπεσε από ψηλό σημείο εγκαταλελειμμένου κτιρίου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη

«Συναγερμός» σήμανε σήμερα το απόγευμα (26/2/2026)στο κέντρο του Ναυπλίου, όταν μια ανήλικη 15χρονη μαθήτρια έπεσε από ύψος στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του παλιού Ξενία, στην Ακροναυπλία.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την σοβαρά τραυματισμένη την ανήλικη που έπεσε από το κτήριο και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και νοσηλεύεται.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπόθεση της πτώσης της 15χρονης αναμένεται να θέσει εκ νέου στο προσκήνιο τα ερωτήματα που εδώ και χρόνια θέτουν τοπικοί φορείς και βουλευτές, σχετικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση του ακινήτου, το οποίο παραμένει «εστία κινδύνων και δυσφήμισης» για την πόλη.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να ρίξουν φως όχι μόνο στις συνθήκες του ατυχήματος, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο ευθυνών για την τραγική κατάσταση ενός κτιρίου-τοπόσημου που αντί να κοσμεί την πόλη, την απειλεί.