Ναυάγιο με μετανάστες στη Χίο: Το Σάββατο απολογείται ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής – Αρνείται τις κατηγορίες

Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε σήμερα (06/02/2026) ο Μαροκινός που φέρεται να είναι ο διακινητής που μετέφερε τους μετανάστες στη Χίο από την Τουρκία.

Η απολογία του Μαροκινού που φέρεται να είναι ο διακινητής των μεταναστών στο σκάφος που ναυαγίου στη Χίο, έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

