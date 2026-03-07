Νατάσα Παζαΐτη για Κώστα Καραμανλή: Με ξεκουράζει η αγκαλιά και το χιούμορ του συζύγου μου

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Νατάσα Παζαΐτη και εξομολογήθηκε ότι η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, είναι το προσωπικό της «καταφύγιο».

Η γνωστή μαστολόγος και ογκολόγος μίλησε στην εφημερίδα Espresso και τη Βίβιαν Μπενέκου για το έργο της, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή. Η Νατάσα Παζαΐτη, μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε ότι την ξεκουράζει να βρίσκεται στην αγκαλιά του συζύγου της, Κώστα Καραμανλή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξή της η Νατάσα Παζαΐτη παραδέχτηκε ότι έχει νιώσει ότι κάποιες φορές έχει αδικηθεί στο πλαίσιο των πολιτικών πολώσεων ως σύζυγος πρώην πρωθυπουργού.

«Δε θα ήταν δυνατόν να παραμείνω μακριά από τη δημοσιότητα. Ναι, στο πλαίσιο των πολιτικών πολώσεων, κάποιες φορές έχω αδικηθεί. Δεν με ενοχλεί, αντιλαμβάνομαι τους λόγους, το έχω αποδεχθεί. Δεν θα σταθώ, όμως, σε αυτό.

Κρατώ μονάχα ότι εισπράττω μεγάλη και αληθινή αγάπη από τον κόσμο και ως σύζυγος του Κώστα Καραμανλή και ως γιατρός. Όλοι οι ασθενείς μου αλλά και οι άνθρωποι που συναντώ στον δρόμο αισθάνονται οικειότητα και ζεστασιά μαζί μου. Για αυτούς είμαι η Νατάσα», δήλωσε σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα στην ερώτηση ποιο είναι το προσωπικό της «καταφύγιο», η Νατάσα Παζαΐτη δήλωσε: «Η οικογένειά μου. Όταν κουράζομαι, σκέφτομαι πότε θα γυρίσω στο σπίτι μου στη Ραφήνα να τους συναντήσω. Με ξεκουράζει η αγκαλιά και το χιούμορ του συζύγου μου, τα γέλια και τα πειράγματα της Αλίκης και του Αλέξανδρου, το νιαούρισμα και οι ζαβολιές της γατούλας μας. Αυτοί είναι το προσωπικό μου “καταφύγιο”».