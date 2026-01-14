Ελλάδα

Ναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό είπε η πανελλαδική επιτροπή αγροτών

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής αγροτών. Αποφασίστηκε να ζητηθεί ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Απορρίφθηκε η πρόταση να γίνει συλλαλητήριο. 

Πηγή newsit.gr