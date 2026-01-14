Ναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό είπε η πανελλαδική επιτροπή αγροτών

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής αγροτών. Αποφασίστηκε να ζητηθεί ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Απορρίφθηκε η πρόταση να γίνει συλλαλητήριο.
Πηγή newsit.gr
Το αφιέρωμα της εφ. Κόσμος στον τουρισμό της Θεσσαλίας και σε ψηφιακή μορφή
Νέα διάσταση στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την…
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (14.01.2026) στη Θεσσαλονίκη, όπου…
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες με τις κινητοποιήσεις τους, ωστόσο…
Το μήνυμα πως το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δημιουργεί ζητήματα…