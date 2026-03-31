Νίκος Πλακιάς: «Στη δίκη για τα Τέμπη αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια για τα παιδιά μας»

Λίγες ώρες πριν την αυριανή (01.03) συνέχιση της δίκης για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά τις εντάσεις και τις διακοπές λόγω της αίθουσας, ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτηση του στο Χ ζητά «σοβαρότητα και αξιοπρέπεια» από τους εμπλεκόμενος στη δίκη.

«Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς αλλά στα παιδιά μας!!!» γράφει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς για τη δίκη των Τεμπών.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε «όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης» ζητώντας, επίσης, να αποφευχθεί η «άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και ήθελαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας».

«Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια» καταλήγει ο Νίκος Πλακιάς.

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα συνωστισμού και τεράστια προβλήματα οργάνωσης. Όλα αυτά τα προβλήματα δυσχέραναν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων.

και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων .… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 31, 2026

Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς , Αλλά !!! Στα παιδιά μας !!! Καλώ όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, όπως και να αποφύγουν την άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και θέλαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας. Στην δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια».