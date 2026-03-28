Νίκος Πλακιάς για δίκη για τα Τέμπη: Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί σε άλλη πόλη, θα με βρει απέναντί του

Την έντονη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο να αλλάξει η πόλη διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη εκφράζει ο Νίκος Πλακιάς, με ανάρτησή του στα social media, σήμερα Σάββατο (28.3.26).

Μάλιστα, ο Νίκος Πλακιάς καταφέρεται εναντίον όποιου θέλει να μεταφερθεί η δίκη για τα Τέμπη από τη Λάρισα σε άλλη πόλη, υπογραμμίζοντας πως όποιος το κάνει αυτό, «θα με βρει απέναντί του».

«Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο», γράφει στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς και τονίζει:

«Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας, είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας. Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης».

«Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του», ξεκαθαρίζει.

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

«Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα!!! Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!! Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.