Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή διαμαρτυρήθηκαν για την αναμμένη μηχανή της κλούβας την ώρα που έκαναν δηλώσεις

Την έντονη αντίδρασή τους για την αναμμένη μηχανή της κλούβας έξω από το κτίριο που διεξάγεται η δίκη των Τεμπών την ώρα που έκαναν δηλώσεις εξέφρασαν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρονται στους αστυνομικούς για την αναμμένη μηχανή της κλούβας και τον θόρυβο έκανε, ενώ αυτοί μιλούν στα τηλεοπτικά κανάλια.

Σταμάτησαν μάλιστα τις δηλώσεις και εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για το γεγονός.

Την στιγμή που ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έμπαινε στο κτίριο πλησίασε τους αστυνομικούς με τους ίδιους να απαντούν ότι απλά φόρτιζαν την μπαταρία και δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα στην πράξη τους.

Σε δηλώσεις του για την δίκη των Τεμπών ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είπε: «Τα Τέμπη δεν είναι μόνον μια ανείπωτη ανθρώπινη οικογενειακή υπαρξιακή τραγωδία, είναι ένα κρατικό έγκλημα. Δεν είναι μόνον ένα κρατικό έγκλημα, είναι ένα συλλογικό εθνικό τραύμα, ένα συλλογικό κοινωνικό τραύμα, που οι υπεύθυνοι αντί να δώσουν λόγο για ό,τι συνέβη, το περιπαίζουν, το εμπαίζουν, και το μεταχειρίζονται επικοινωνιακά με μεθοδεύσεις οι οποίες προκαλούν οργή και αηδία. Πρώτη φορά παρατηρείται το φαινόμενο υπουργός δικαιοσύνης να αντιδικεί με τις οικογένειες και τους συγγενείς, να αντιδικεί με τους συνηγόρους των συγγενών και των οικογενειών, και να επιστρατεύει πολιτευόμενους συνδικαλιστές δικαστές για να ψευδολογούν ασυστόλως. Αποκορύφωμα όλης αυτής της στάσης εμπαιγμού, η χθεσινή εμφάνιση του ελληνικού δημοσίου δια ονόματος του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος απεφάσισε με τη νομική σύμβουλο του υπουργείου του να παραστεί για πρώτη φορά προς υποστήριξη της κατηγορίας επιλεκτικά εναντίον τεσσάρων μόνον εκ των κατηγορουμένων, χωρίς να αισθάνεται την ευθύνη να εξηγήσει γιατί μόνον για τους τέσσερις».

Από την πλευρά της η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε μεταξύ άλλων: «Για πέμπτη συνεχή ημέρα, βλέπετε και είστε μάρτυρες της συντονισμένης προσπάθειας που έγινε, προκειμένου να μην είναι προσβάσιμη η δίκη στο κοινό. Αυτές οι συνθήκες είναι συνθήκες πλήρους υπονόμευσης και καταρράκωσης των εγγυήσεων του κράτους δικαίου. Εμείς σήμερα θα διεκδικήσουμε τη συνέχιση της δίκης την οποία δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης, θα διεκδικήσουμε να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου».