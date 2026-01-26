Νίκαια: Νεκρός 40χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Δώρισε τα όργανα η οικογένεια

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 40χρονος που είχε χτυπήσει σε τροχαίο στη Νίκαια στις 21 Ιανουαρίου. Μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια, η οποία χθες (25.01.2026) το βράδυ αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του για να σωθούν άλλοι άνθρωποι.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο 40χρονος Χριστόφορος Τσιρώνης από το Αγρίνιο, τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι σε τροχαίο όταν παρασύρθηκε από όχημα στη Νίκαια Αττικής, στις 21 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ, ενώ περπατούσε χέρι – χέρι με τη σύντροφό του!

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η νεαρή οδηγός του αυτοκινήτου τον χτύπησε και τον έριξε στην άσφαλτο.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, αλλά δυστυχώς, ήταν τέτοια η βαρύτητα της κατάστασής του που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων του άτυχου Χριστόφορου, καθώς η οικογένειά του, δείχνοντας μεγαλείο ψυχής αποφάσισε να χαρίσει ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Τραγική ειρωνεία: Ο άτυχος νέος που ασχολούνταν επαγγελματικά με τη μαγειρική και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, μόλις πριν από πέντε μήνες είχε υποβληθεί σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς και τότε οι γιατροί είχαν κάνει λόγο για «ιατρικό θαύμα».

Συγκλονισμένη είναι η οικογένειά του μετά το δεύτερο χτύπημα της μοίρας μέσα σε λίγα χρόνια. Τον Νοέμβριο του 2022 είχε «φύγει» από τη ζωή ο πατέρας του Κώστας Τσιρώνης (σ.σ υπήρξε ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού) σε ηλικία 62 χρόνων, μετά από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Η μητέρα, η αδελφή και η σύντροφός του βυθίστηκαν στο πένθος και αδυνατούν να πιστέψουν πώς από τη μια στιγμή στην άλλη πρέπει να ζήσουν χωρίς αυτόν!