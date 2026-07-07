Νίκαια: Βίντεο ντοκουμέντο από ακόμα μια ληστεία στο ζαχαροπλαστείο, όπου υπάλληλος κυνήγησε τον ληστή με σφουγγαρίστρα

Νέο βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται ακόμα ένα από τα 21 χτυπήματα που έχουν πραγματοποιηθεί σε ζαχαροπλαστείο της Νίκαιας από ληστές και διαρρήκτες φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Και αν το βίντεο με την υπάλληλο του συγκεκριμένου καταστήματος, η οποία με την σφουγγαρίστρα κυνήγησε τον δράστη έγινε viral στο διαδίκτυο, ωστόσο, οι υπάλληλοι και οι ιδιοκτήτες του ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια έχουν δει παραβιασμένη την πόρτα του καταστήματος 21 φορές,

Στο νέο βίντεο ο δράστης αρχικά διακρίνεται να προσπαθεί να παραβιάσει την κεντρική πόρτα του καταστήματος.

Αφού τα καταφέρνει πηγαίνει κατευθείαν στην ταμειακή μηχανή και την ανοίξει. Στην συνέχεια προσπαθεί να ανοίξει και κάποια συρτάρια χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα σουγιά.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/listeia.mp4

Στην συνέχεια φεύγει ανενόχλητος, αφού προηγουμένως ψάχνει και σε άλλα σημεία του καταστήματος.

Η υπάλληλος με τη σφουγγαρίστρα

Η ληστεία με τη γυναίκα που κυνήγησε με την σφουγγαρίστρα τον ληστή έγινε την Κυριακή (05.07.2026) λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ στη Νίκαια. Ο άντρας «μπούκαρε» στο ζαχαροπλαστείο φορώντας ένα μπλε καπέλο και μια μαύρη, χειρουργική μάσκα, και κατευθύνθηκε προς το ταμείο. Ο δράστης στη συνέχεια έβγαλε ένα πιστόλι από το τσαντάκι του απείλησε την υπάλληλο ζητώντας της να του δώσει την είσπραξη.

Εκεί η γυναίκα που εργάζεται στην επιχείρηση αντιλήφθηκε ότι ο δράστης κρατάει ψεύτικο πιστόλι, με αποτέλεσμα να αρπάξει μια σφουγγαρίστρα που είχε κοντά της και να ξεκινήσει να του επιτίθεται ενώ στη συνέχεια τον καταδίωξε.

Ο δράστη ωστόσο, κατάφερε να αρπάξει όσα χρήματα πρόλαβε να βγάλει από το ταμείο του καταστήματος και έγινε «καπνός». Μάλιστα, πριν βγει από το ζαχαροπλαστείο, ο άντρας φαίνεται να ανοίγει και τα ψυγεία, και να κλέβει κάτι από αυτά.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/klopi-nikaia-1.mp4

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που η υπάλληλος του καταστήματος επιτίθεται με την σφουγγαρίστρα στον δράστη και στη συνέχεια τον κυνηγάει για να του πάρει πίσω τις εισπράξεις.