«Νήσος Σάμος»: Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο μέσα στο πλοίο

Στην επιβολή διοικητικών προστίμων προχώρησε το Λιμενικό της Μυτιλήνης μετά το περιστατικό με το τσιγάρο που άναψε επιβάτης στο «Νήσος Σάμος» προκαλώντας την ενεργοποίηση της πυρόσβεσης στο πλοίο.

«Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων», αναφέρεται στη σημερινή (27.04.2026) σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό που προκάλεσε σκηνές χάους στο πλοίο.

Υπενθυμίζεται πως ομάδα Ρομά άναψε τσιγάρο, το οποίο απαγορεύεται. Εξαιτίας του καπνού από το τσιγάρο ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθούν ζημιές πανικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης κατόπιν δημοσίευσης βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για περιστατικό ενεργοποίησης του συστήματος καταιονισμού ύδατος (sprinklers) εντός του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Π. 12396, το οποίο έλαβε χώρα την 24/04/2026, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου δρομολογίου από τον λιμένα Πειραιά προς τον λιμένα Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7 μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου στο ακροφύσιο της κεφαλής οροφής (sprinkler).

Από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) διενεργήθηκε έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η ορθή επαναφορά του συστήματος πίεσης στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε δοκιμή λειτουργίας του, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».