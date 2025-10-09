Νέο voucher έως 800 ευρώ για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θεσπίζει ένα νέο voucher, που μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ μηνιαίως.

Το πρόγραμμα – στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)- παροχής voucher έως 800 ευρώ ανά μήνα, αφορά παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Η υποβολή αιτήσεων για τους φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2025.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν:

Συμβουλευτική και υποστήριξη οικογένειας

Ειδικές θεραπείες

Εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία

Νοηματική γλώσσα και κινητικότητα

Διασύνδεση με συμπληρωματικές μορφές βοήθειας

Χρονοδιάγραμμα

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει πως:

3ο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2025: Έναρξη αιτήσεων για παρόχους

αρχές Νοεμβρίου 2025: Έναρξη αιτήσεων για ωφελούμενους

έως το τέλος του 2025: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων βάσει μοριοδότησης

Ύψος ενίσχυσης (voucher)

Κάθε voucher του νέου προγράμματος χρηματοδοτεί συνεδρίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης, προσφέροντας στους γονείς καθοδήγηση και συμβουλευτική, αλλά και στα παιδιά ειδικές θεραπείες όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης: εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, υποστηρικτική τεχνολογία, κινητικότητα και προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Συνολικά, τα vouchers που θα διατεθούν ανέρχονται στο ποσό των €12.000.000 και ο αριθμός των ωφελούμενων του προγράμματος καθορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 2.500 παιδιά.

Το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών:

800 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες

600 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες

400 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες

Προϋποθέσεις για παρόχους

Φορέας υλοποίησης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), η οποία θα δημιουργήσει Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ΟΤΑ και δομές υγείας που διαθέτουν πιστοποίηση και παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά με αναπηρία.

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό κ.ά.

Για μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, προβλέπεται ευελιξία: η ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο βασικές ειδικότητες.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο helpdesk της ΕΕΤΑΑ:

213 1320671, 213 1320650, 213 1320680

