Νέο κρούσμα σαλμονέλας στη Λαμία: Στους 25 οι επιβεβαιωμένοι ασθενείς

Ένα ακόμη επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλας καταγράφηκε στη Λαμία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των περιστατικών που έχουν επιβεβαιωθεί στο Νοσοκομείο της πόλης στα 25.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η έξαρση των κρουσμάτων σαλμονέλας βρίσκεται σε φάση αποκλιμάκωσης, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή της μόλυνσης. Το τελευταίο περιστατικό αφορά άτομο που προσήλθε το βράδυ της Πέμπτης (16.07.2026) στο νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα σαλμονέλωσης.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και τη λήψη δείγματος, έλαβε οδηγίες από τους γιατρούς και επέστρεψε στο σπίτι του.

Παράλληλα, τρεις από τους τέσσερις ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας παραμένει προληπτικά στο νοσοκομείο και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται, με οκτώ καταστήματα εστίασης στην Λαμία να έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, τα δείγματα από εργαζόμενους και ιδιοκτήτες του πρώτου καταστήματος που ελέγχθηκε ήταν αρνητικά για το βακτήριο της σαλμονέλας.

Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από δείγματα τροφίμων, καθώς και τον ορότυπο του μικροβίου, ώστε να επιβεβαιωθεί η προέλευσή του.

Παράλληλα, εξετάζονται δείγματα από επιφάνειες εργασίας, εξοπλισμό καταστημάτων και την επιχείρηση από την οποία φέρεται να προήλθε η επίμαχη παρτίδα κοτόπουλου.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνιστούν στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και να απευθύνονται άμεσα σε γιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως διάρροια, εμετοί, κοιλιακός πόνος ή πυρετός.