Νέο Ηράκλειο: 14χρονος μαθητής πήγε σχολείο με μαχαίρι και στιλέτο «πεταλούδα»

Συναγερμός σήμανε στο 1ο Γυμνάσιο στο Νέο Ηράκλειο. Μαθητές αντιλήφθηκαν ότι ένας συμμαθητής τους είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ένα στιλέτο «πεταλούδα» και ενημέρωσαν τον καθηγητή τους, ο οποίος τηλεφώνησε στην αστυνομία.

Αμέσως, στο σχολείο στο Νέο Ηράκλειο έφτασαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο στα πράγματα του 14χρονου και στη συνέχεια στη σύλληψή του, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι 29 εκατοστών και ένα στιλέτο «πεταλούδα».

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (27.03.2026), όταν δύο συμμαθητές του αντιλήφθηκαν τα αιχμηρά αντικείμενα στην τσάντα του και ενημέρωσαν τον καθηγητή τους.

Οι γονείς του μαθητή αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου.