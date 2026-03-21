Νέο βίντεο ντοκουμέντο από φονικό τροχαίο με τον αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Απότομα κόπηκε το νήμα της ζωής του άτυχου 63χρονου οδηγού μηχανής, που πέθανε σε σφοδρό τροχαίο, όταν συγκρούστηκε μετωπικά με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα που οδηγούσε αστυνομικός στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίους κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε της περασμένη Πέμπτη, στις 12 Μαρτίου 2026 τα ξημερώματα, όταν ο αστυνομικός παραβίασε τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχώρησε και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Ελάχιστα μέτρα πιο κάτω, ο αστυνομικός με την υπηρεσιακή του μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε σχεδόν μετωπικά με το μοναδικό όχημα που βρισκόταν εκείνη την στιγμή στην κάθοδο, τη μηχανή του άτυχου 63χρονου.

Η σύγκρουση είναι σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να καταλήξουν στην άσφαλτο σε διαφορετικά ρεύματα κυκλοφορίας. Ακόμα και το κράνος που φορούσε ο 63χρονος εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Στα πλάνα του νέου βίντεο που έφερε στο φως η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, δείχνει τους υπόλοιπους οδηγούς που είδαν το σοκαριστικό τροχαίο να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους, άφησαν τα οχήματά τους στην δεξιά πλευρά του δρόμου και έσπευσαν για βοήθεια.

Η κυκλοφορία στο σημείο σταμάτησε, ενώ ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας πλησίασε τον 63χρονο, έσκυψε από πάνω του και προσπάθησε να δει αν έχει της αισθήσεις του. Την ίδια ώρα, κάποιοι σήκωσαν και απομάκρυναν τη μηχανή του αστυνομικού.

8 λεπτά αργότερα εμφανίστηκε το πρώτο ασθενοφόρο το οποίο πήρε τον 63χρονο. Ο αστυνομικός παρέμεινε στο οδόστρωμα, έχοντας τις αισθήσεις του, με τους συναδέλφους του να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

16 λεπτά αργότερα έφτασε ένα ακόμη ασθενοφόρο. Στο σημείο πλέον βρίσκονταν και δύο περιπολικά και ένα όχημα από το ανακριτικό της Τροχαίας. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο 401, φέροντας τραύματα.

Έλαβε εξιτήριο, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και προφυλακίστηκε.