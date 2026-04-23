Νέος Κόσμος: Συναγερμός για άνδρα που έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (23/4/26) όταν σύμφωνα με την καταγγελία μίας 81χρης γυναίκας, ο γιος της την χτύπησε και στη συνέχεια ο 55χρονος ταμπουρώθηκε, στο σπίτι τους, στο Νέο Κόσμο.

Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το σπίτι του Νέου Κόσμου και να καλέσει την Αστυνομία στις 18.30 το απόγευμα. Σύμφωνα με την ίδια, μέσα στο σπίτι υπάρχει και όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είπε ότι ο 55χρονος γιος της, είναι χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τον 55χρονο να βγει από το σπίτι.