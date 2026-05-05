Νέος Κόσμος: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν μετά την επίθεση των 10 ατόμων σε ανηλίκους

Νέα στοιχεία και νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως από την επίθεση της «συμμορίας των 10» στους 4 ανήλικους στον Νέο Κόσμο. Μάρτυρας του περιστατικού μίλησε στο newsit.gr και έκανε λόγο για «περίπου 15 άτομα με κουκούλες και ρόπαλα».

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (3/5/2026) στον Νέο Κόσμο όταν μία μεγάλη παρέα ανηλίκων επιτέθηκε σε 4 άλλους με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να τραυματιστεί από μαχαίρι και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Μάρτυρας που μίλησε στο newsit.gr, ήρθε σε επαφή με 2 από τα 4 αγόρια που έτρεξαν και κατάφεραν να ξεφύγουν από τα χέρια της συμμορίας, μπαίνοντας στο μαγαζί του.

Όπως ανέφερε «κατά της 11 το βράδυ 2 παιδιά μπήκαν μέσα στο μαγαζί τρομαγμένα, μας είπαν ότι τους κυνηγάνε και ότι χτύπησαν δύο φίλους τους. Μετά από λίγο ήρθαν αυτοί που τους κυνηγούσαν, περίπου 15 άτομα. Κοιτούσαν απ’ έξω από τα τζάμια αλλά δεν μπήκαν μέσα μάλλον επειδή είδαν κόσμο».

«Οι δράστες φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες, είχαν ρόπαλα και μετά η αστυνομία βρήκε μία μπετόβεργα που πέταξαν εκεί τα παιδιά», είπε για τη συμμορία που κυνηγούσε τους νεαρούς.

«Όταν καλέσαμε την αστυνομία αυτά φύγανε. Τα παιδιά που μπήκαν μέσα δεν νομίζω ότι ήταν χτυπημένα είχαν προλάβει να ξεφύγουν. Δεν γνωρίζονταν με τους άλλους και ήταν πολύ τρομαγμένα», κατέληξε.

Βίντεο που φέρνει στο φως το newsit.gr δείχνει την στιγμή που οι αστυνομικοί καταφτάνουν στο σημείο όπου είχαν κρυφτεί οι 2 ανήλικοι για να ξεφύγουν από τη συμμορία.



Το χρονικό της επίθεσης

Η βίαιη επίθεση έγινε γύρω στις 22:00 το βράδυ, όταν περίπου 10 ανήλικοι επιτέθηκαν σε 4 άτομα στη διασταύρωση της Λ. Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού στο Νέο Κόσμο. Από την επίθεση με μαχαίρι τραυματίστηκε σε πλάτη και μηρό ένας 15χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, με κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε νωρίτερα το newsit.gr φαίνεται η «συμμορία των 10».

Μάλιστα εξαιτίας των κοινών στοιχείων που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτή και μία άλλη επίθεση στο Παγκράτι η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενα αυτές οι δύο να συνδέονται καθώς στο ίδιο νοσοκομείο βρέθηκε τραυματισμένος ακόμα ένας 15χρονος.

Αυτός είπε ότι βρισκόταν στην οδό Αρτέμωνος στο Παγκράτι όταν τον πλησίασαν, ομοίως 10 άτομα και αφού τον ρώτησαν αν είναι από την περιοχή τον χτύπησαν στο κεφάλι. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για την ίδια ομάδα ανηλίκων.

