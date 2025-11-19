Νέος Κόσμος: Είχε «μπουκάρει» με όπλο σε μεταφορική ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον οδηγό – Οι 8 συλλήψεις και οι 17 καταδικαστικές αποφάσεις

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις πίσω από το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του 58χρονου από τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο, όπου ο πρώτος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο αυτοκίνητό του το βράδυ της Δευτέρας (17.11.2025).

Ο 29χρονος ήδη από χτες έχει ομολογήσει ότι εκείνος ευθύνεται για τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου, λόγω μίας διένεξης που είχαν οι δύο τους νωρίτερα σε άλλο σημείο του Νέο Κόσμου. Μάλιστα, για την υπόθεση, το newsit.gr εξασφάλισε ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η σοκαριστική στιγμή της άγριας επίθεσης σε βάρος του οδηγού ταξί, πριν αυτός αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο νεαρός που πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, είχε βαρύ ποινικό μητρώο με κατηγορίες για κλοπές, απειλές, επιθέσεις και άλλα αδικήματα. Όπως αποκάλυψε στο newsit.gr, ο αδερφός ενός 52χρονου που επίσης είχε δεχτεί επίθεση από τον 29χρονο, σε βάρος του έχει συνολικά 17 καταδικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την επίθεση σε βάρος 52χρονου οδηγού φορτηγού, ο 29χρονος τα τελευταία τρία χρόνια έχει συλληφθεί 8 φορές για βίαια επεισόδια και επιθέσεις. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο, είχε εισβάλλει σε μεταφορική εταιρεία με πιστόλι, ενώ είχε επιτεθεί και σε αστυνομικό.

Για άγνωστο λόγο στις, στις 16 Ιουνίου, ο 29χρονος είχε έρθει σε αντιπαράθεση με πολίτες και το προσωπικό της εταιρείας, με αποτέλεσμα να απειλήσει έναν από αυτούς με κρατώντας το όπλο στο κεφάλι του ενός θύματος. Παρόλο που οι αρχές έκαναν έρευνες στο σπίτι του κατηγορούμενου, δεν εντοπίστηκε το όπλο.

Άνθρωποι που γνώριζαν τον 29χρονο, το έχουν χαρακτηρίσει ως ένα βίαιο και οξύθυμο άνδρα, που δημιουργούσε επεισόδια και προκαλούσε επιθέσεις σε πολίτες, χωρίς σοβαρούς λόγους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός ενεπλάκη στις 3 επιθέσεις στον δρόμο μέσα λίγους μήνες, ωστόσο συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος, αφού όλα τα αδικήματά του, είχε κριθεί ως πλημμελήματα και όχι κακουργήματα.

Ο 29χρονος, μάλιστα, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, είναι πατέρας ενός μικρού παιδιού, ενώ η σύντροφός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Είχε ξυλοκοπήσει υπάλληλο δημοτικής αστυνομίας

Εκτός από τις 3 επιθέσεις σε βάρος πολιτών στους δρόμους του Νέου Κόσμου, ακόμη μία περίπτωση ξυλοδαρμού η οποία συνέβη πριν 3 χρόνια, «βγήκε στο φως». Πρόκειται για επίθεση του 29χρονου σε υπάλληλο της δημοτικής αστυνομίας, σε δρόμο της Πλάκας, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος το 2022 εργαζόταν ως μεταφορέας, μαζί με έναν φίλο του. Κάποια στιγμή δύο άντρες της δημοτικής αστυνομίας τους πλησίασαν για έλεγχο. Εκεί αρχικά υπήρξε ένας λεκτικός διαπληκτισμός, ενώ στη συνέχεια η ένταση μεταξύ τους πήρε διαστάσεις. Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με τον ένα αστυνομικό, ο 29χρονος τους είπε: «Αν αγγίξετε το όχημα, θα σας μαχαιρώσω».

Αμέσως μετά αστυνομικός και 29χρονος πιάστηκαν στα χέρια, με τον δεύτερο να ξυλοκοπά άγρια τον πρώτο, προκαλώντας του σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού το 2022: «Κατά τη διάρκεια ενός αστυνομικού ελέγχου σε άλλο όχημα, αφού με εξύβρισε στην αρχή, έγινε πολύ επιθετικός. Όταν πήγα να ελέγξω το όχημά τους, μαζί με τον συνεργό του, αφού αντιστάθηκαν και με εξύβρισαν, έκανε όπισθεν και πήγε να με χτυπήσει με το όχημα. Εγώ προσπάθησε να διαφύγω.

Πήγε να με χτυπήσει στην αρχή ο κύριος αυτός. Του κράτησα τα χέρια, ήρθαμε για λίγο σε χειροπάλη και όταν με χτύπησε το αυτοκίνητο τελικά, χάνω την ισορροπία μου. Μου κατάφερε δύο χτυπήματα γρήγορα, έδειχνε ότι είναι εκπαιδευμένος σε κάποια πολεμική τέχνη, στο κεφάλι, και πέσαμε κάτω μαζί. Καταδικάστηκε για βαριά σωματική βλάβη γιατί το μάτι είναι ακριβώς από κάτω, απλά πρόλαβα και έσκυψα».

Η πρώτη φάση του διαπληκτισμού

Το άγριο επεισόδιο που εξελίχθηκε στα τραγωδία, σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο, όπου οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν αρχικά έξω από γυμναστήριο της περιοχής. Όπως ισχυρίστηκε ο δράστης, το θύμα του έριξε σπρέι πιπεριού, πράγμα που τον εξαγρίωσε με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου του 58χρονου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε κατά την ομολογία του ο 29χρονος, το θύμα τον ακολούθησε μέχρι το γυμναστήριο και εκεί διαπληκτίστηκαν ξανά. Τότε ο 58χρονος του έριξε σπρέι πιπεριού – όπως είδε και η ΕΛΑΣ από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας – το οποίο μάλιστα φέρεται να βρήκαν οι αρχές στο όχημα του θύματος έπειτα από έλεγχο.

Μάλιστα ο δικηγόρος του 29χρονου τόνισε ότι «τίποτα από αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν το θύμα δεν επιτίθονταν με σπρέι πιπεριού». Μάλιστα, έπειτα από ελέγχους, οι αρχές εντόπισαν και μια φωτογραφία στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου θύματος λίγο πριν την πρώτη διένεξη, στην οποία είχε εικόνα με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος, και με την οποία στην συνέχεια το καταδίωξε για 10 λεπτά.

Σε δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, φέρονται να φαίνονται οι δύο άντρες, ο 58χρονος στο όχημά του και ο 29χρονος στη μηχανή. Στα πλάνα οι άνδρες φέρονται να λογομαχούν και μετά από λίγο φαίνεται ο 58χρονος να βάζει μπρος το όχημά του και τον 29χρονο να τον καταδιώκει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές εξετάζουν ένα ενδεχόμενο, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί, για τις κινήσεις του 58χρονου πριν ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου. Το θύμα ήταν οδηγός ταξί, και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ πιθανολογείται ότι κατά τον πρώτο διαπληκτισμό με τον 29χρονο οδηγούσε το ταξί του.

Αφού τσακώθηκαν, ο 58χρονος φέρεται να πήγε σπίτι του στα Πετράλωνα, να πήρε το σπρέι πιπεριού και να επέστρεψε στο σημείο με το λευκό ΙΧ του, και όχι με το ταξί προκειμένου να μην γίνει κάποιο περιστατικό μαζί με επιβάτη. Ωστόσο αυτό, είναι ένα ενδεχόμενο που οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αλλά υποθέτουν.

Μάρτυρας «κλειδί» επιβεβαίωσε ότι πριν την δολοφονία προηγήθηκε ένας καυγάς μεταξύ των δύο αντρών σε άλλο σημείο: «Ήρθε 16:15 και είπε ότι κάτι έγινε. Έμπλεξε στον δρόμο γιατί κάποιος του είχε κλείσει τον δρόμο. Μάλιστα, ο 29χρονος του είπε “σιγά θα σε σκοτώσεις” με τον 58χρονο να του απαντά “άντε ρε μα@@@α“».

Αρένα οι δρόμοι – Ύβρεις και τσαμπουκάδες οδηγών

Οι καυγάδες στους δρόμους της πόλης, οι εντάσεις ανάμεσα στους οδηγούς είναι πλέον όχι απλά συχνό αλλά καθημερινό φαινόμενο, που έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας και αναταραχής, επηρεάζοντας όχι μόνο τους συμμετέχοντες αλλά και τους περαστικούς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πάσχο Μανδραβέλη, «αν η οπλοκατοχή στην Ελλάδα ήταν νόμιμη – όπως κάποιοι είπαν ότι θα έπρεπε να είναι νόμιμη – γιατί θα είχαμε εκατόμβες στου δρόμους. Οι συμπεριφορές αυτές δεν οφείλονται μόνο σε οξύθυμους χαρακτήρες. Ειναι τέτοιες οι συνθήκες πιο και φυσιολογικός να είσαι τα νεύρα του γίνονται “τσατάλια“. Όλοι εκνευριζόμαστε. Υπάρχει, ειδικά στη νέα γενιά, μία οικειότητα στη βία. Παλιότερα η βία σόκαρε, ενώ σήμερα βλέπουμε νέα παιδιά να γρονθοκοπούν συμμαθητές τους.

Αυτή η έκθεσή τους σε βιντεοπαιχνίδια, αιματηρές ταινίες και βίντεο, τους κάνει να πιστεύουν ότι η βία είναι αβλαβής. Έχουν την αίσθηση ότι μπορούν αν κάνουν “reset“. Δεν έχουν τον αποτροπιασμό που είχαν οι παλιότεροι. Οι Έλληνες έχουν ένα τεράστιο “εγώ” όχι μόνο στους δρόμους. Δεν υπάρχει το “παραχωρώ τη θέση μου” Είναι μεγάλο το έλλειμμα παιδείας στη χώρα. Πρέπει να δούμε αλλιώς τα πράγματα».

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση με αυξανόμενη ανησυχία, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να επιδεικνύουν ψυχραιμία.

Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση είναι πιο επιτακτική από ποτέ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων στους δρόμους.