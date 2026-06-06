Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 και εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος

Μπαράζ παραβιάσεων έκανε και σήμερα η Τουρκία, πάνω από το Αιγαίο, με 9 περιπτώσεις να καταγράφονται, σήμερα Σάββατο (6/6) η τουρκική πολεμική αεροπορία.

Πάνω από το Αιγαίο, βρέθηκαν 9 τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, ενώ οι δύο από τις εννέα παραβιάσεις έγιναν από οπλισμένα τουρκικά F-16. Σε μία περίπτωση σημειώθηκε και εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση 4 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κινήθηκαν σε δύο σχηματισμούς στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο ενώ μεμονωμένα πέταξαν δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72, δύο μη επανδρωμένα UAV και ένα ελικόπτερο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν επίσης και σε 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.