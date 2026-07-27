Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία στις 3 Αυγούστου – Τι αλλάζει, τα δικαιολογητικά και τα παράβολα

Αποδεκτές μόνο εντός της Ελλάδας θα γίνονται από τις 3 Αυγούστου οι παλιές, μπλε ταυτότητες. Όσοι Έλληνες πολίτες δεν εκδώσουν τις νέες ταυτότητες μέχρι αυτήν την ημερομηνία, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό καθώς δεν θα θεωρούνται έγκυρες.

Οι παραδοσιακές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς δεν θα διαθέτουν την μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Όσοι θελήσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, θα πρέπει είτε να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες είτε να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους.

Όσον αφορά τα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, χρειάζεται υπομονή και ψυχραιμία. Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και έτσι, πολλοί πολίτες δεν βρίσκουν διαθέσιμο ραντεβού πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

-Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr, με κωδικούς Taxisnet.

-Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).

-Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

-Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

-Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

-Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

-Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολα

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ψηφιακή φωτογραφία: Μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής.

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το «Μητρώο Πολιτών» και υπογράφεται από τον αιτούντα.

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ, που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.

Επιπλέον, απαιτείται ένσημο 0,50 ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής.

Η παράδοση της παλιάς, «μπλε» ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.