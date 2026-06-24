Νέες καταγγελίες για απάτες σε βάρος του επιχειρηματία με μάντρα αυτοκινήτων: «Του έδωσα 9.000 ευρώ, οι αρχές τον ήξεραν»

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη αποκάλυψη της δράσης του ιδιοκτήτη μάντρας, ο οποίος είχε εξαπατήσει εκατοντάδες αγοραστές αυτοκινήτων που νόμιζαν ότι απέκτησαν, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ανύπαρκτα.

Νέα μήνυση κατατέθηκε σε βάρος του επιχειρηματία με τη μάντρα αυτοκινήτων, πριν από λίγες ημέρες, αφού όπως αποδείχτηκε ο άνδρας συνέχιζε απτόητος να εξαπατά κόσμο, χωρίς κανείς και τίποτα να μπορεί να τον εμποδίσει.

Η τακτική που ακολούθησε ήταν η ίδια με αυτή που είχε και το 2022. Ο ίδιος εμφανίζεται ως έμπορος αυτοκινήτων, ο οποίος «ψάρευε» τους υποψήφιους αγοραστές και καταφέρνει να τους αποσπάσει προκαταβολές χιλιάδων ευρώ.

Ωστόσο, κανείς από τους αγοραστές δεν παρέλαβε το αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι είχε αγοράσει, έχοντας χάσει χιλιάδες ευρώ.

«Με προέτρεψε να πουλήσω το δικό μου το αυτοκίνητο. Και θα μου έφερνε το αυτοκίνητο που ενδιαφερόμουν εγώ, ένα Renault Clio, σε τέσσερις – πέντε μέρες περίπου εργάσιμες. Εν τω μεταξύ, είμαι και καρκινοπαθής, είμαι στο τελευταίο στάδιο, και πούλησα το αυτοκίνητό μου, του έδωσα τα λεφτά, 9.000 ευρώ, και περίμενα ακόμα το αυτοκίνητο να μου το φέρει ο άλλος», είπε θύμα του μιλώντας στο Live News.

«Είχα πάει στην αστυνομία και μου είπαν ότι δεν αξίζει να κάνω κάτι. Πριν πως κάτι στην αστυνομία ήξεραν το όνομά του», είπε ένα ακόμα θύμα του.

Η λίστα των εξαπατημένων δεν έχει τέλος, αφού σύμφωνα με το Live News, μόνο το 2018, φαίνεται ότι ξεκίνησε την δράση του από μία μάντρα στη Χαλκίδα, με 25 άτομα να έχουν καταθέσει σε βάρος του ομαδική μήνυση, η οποία εκδικάστηκε και ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε.

Το 2022, όταν το «Live News» αποκάλυψε την δράση του ιδιοκτήτη της μάντρας, συνολικά 71 μηνύσεις κατατέθηκαν σε βάρος του για υπεξαίρεση αλλά και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Τότε πουλούσε αυτοκίνητα σε μάντρα στο Περιστέρι.

Τον επόμενο χρόνο, 18 ακόμη αγοραστές που έπεσαν θύματα του συγκεκριμένου εμπόρου κατέθεσαν νέα ομαδική μήνυση σε βάρος του αλλά και των συνεργών του.

Το 2024 άνοιξε μάντρα πρώτα στη Νέα Ερυθραία και, αφού πήρε κι από εκεί προκαταβολές για αυτοκίνητα που δεν πούλησε ποτέ, την έκλεισε και αυτήν κι άνοιξε ξανά μάντρα στο Περιστέρι, όπου και έκανε ξανά και ξανά τα ίδια.

Σήμερα (24.06.2026), έχει επιστρέψει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, στη Χαλκίδα, ωστόσο η νέα μήνυση σε βάρος του αποδεικνύει ότι συνεχίζει τις απάτες.