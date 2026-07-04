Νέα φωτιά στο Κιλκίς: Ήχησε το 112 στην Κρηστώνη – Παραμείνετε σε ετοιμότητα

Νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Κιλκίς, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρηστώνη. Για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη φωτιά στο Κιλκίς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του πύρινου μετώπου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρηστώνη Κιλκίς. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Μήνυμα 112 εστάλη άμεσα στους κατοίκους της περιοχής για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ενεργοποίηση

Πυρκαγιά στην περιοχή #Κρηστώνης της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς

Παραμείνετε σε ετοιμότητα

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Νωρίτερα το απόγευμα είχε εκδηλωθεί ακόμη μία πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε δασική έκταση, λίγο μετά τις 15:30, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Μάλιστα, μέσω του 112 στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Λειψύδριο, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα εξαιτίας της εξέλιξης της φωτιάς.

Για την πυρκαγιά στη δασική έκταση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και πέντε αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καμία από τις δύο φωτιές δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικημένη περιοχή, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεσή τους.