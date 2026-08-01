Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Άνιση μάχη με τον αέρα δίνουν οι πυροσβεστικής δυνάμεις σε όλη τη χώρα, με τη μια φωτιά να ξεσπάει μετά την άλλη το απόγευμα της Παρασκευής (31/7/26).

Πριν προλάβουν να πάρουν μια ανάσα ανακούφισης οι πυροσβέστες, από τη βελτιωμένη κατάσταση της φωτιάς στην Περιφερειακή Αιγάλεω, έγινε γνωστό ότι μία νέα φωτιά ξέσπασε πάλι, στον Ασπρόπυργο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη Ασπροπύργου. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 Α/Φ και 5 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Στο σημείο έχει σπεύσει δύναμη της Πυροσβεστικής προσπαθώντας να «πιάσει» τις φλόγες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μια περιοχή που είναι κοντά σε οικισμό Ρομά.