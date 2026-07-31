Νέα φωτιά στην Αχαΐα, μάχη με αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο – Επιμένουν και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι, δείτε live

Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31.7.26) αυτή τη φορά στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, όπου εστάλη μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς την Άρλα. Την ίδια ώρα, για ακόμη μια μέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τη φωτιά στο Ρέθυμνο με την εικόνα να είναι εμφανώς βελτιωμένη. Καλύτερη είναι και η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάλυμνο και Άνδρο, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις. Ωστόσο, και σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί σε μεγάλο μέρος της χώρας.