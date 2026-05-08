Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο ο 25χρονος, που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο αγόρι ΑμΕΑ σε εκδήλωση στην πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (2.5.26).

Απολογούμενος για τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο 25χρονος φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος και να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

«Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Απολογούμαι. Ζητάω συγνώμη. Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό. Ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθω ηθικά, οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου» φέρεται να είπε ενωπιον ανακριτή.

Αντίθετα, η 20χρονη σύντροφός του που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

To άρθρο Νέα Φιλαδέλφεια: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που ξυλοκόπησε τον 17χρονο ΑμεΑ – «Θα του συμπαρασταθώ οικονομικά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr