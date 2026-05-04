Νέα Φιλαδέλφεια: «Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑΜΕΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς» λέει η μητέρα του 25χρονου που έσπασε το σαγόνι 17χρονου

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται ο 17χρονος με αυτισμό, μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον 25χρονο, το βράδυ του Σαββάτου (02.05.2026), στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, μαζί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, παρακολούθησαν συναυλία στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί σημειώθηκε ένας διαπληκτισμός, για ασήμαντη αφορμή, μεταξύ της 20χρονης αδερφής του 17χρονου και της 20χρονης συντρόφου του 25χρονου.

Τότε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επενέβη και αφού αρχικά χτύπησε την 20χρονη αδερφή του 17χρονου, στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον ανήλικο, προκαλώντας του κάταγμα στη γνάθο. Ο 17χρονος αναμένεται να χειρουργηθεί αύριο Τρίτη.

Η μητέρα του 25χρονου, μιλώντας στο Live News περιέγραψε το περιστατικό όπως της το περιέγραψε ο γιος της: «Μια μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου και της είπε “τι με σπρώχνετε;”. Και πετάχτηκαν δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτύπησαν και της λένε “αφού κάθεσαι μέσα στη μέση”. Η κοπέλα τους είπε “εσείς τις ανακατεύστε” και έμεινε εκεί. Μετά από λίγο πήγαν αυτές οι δύο και έσπρωξαν πάλι την κοπέλα του γιου μου και της λένε “πάρε να έχεις”.

Εκεί ξεκίνησε η φασαρία, τα τρία κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και ο γιος μου πήγε να τους χωρίσει. Τότε πήγε εκεί ένα παλικαράκι και του έσκασε μια μπουνιά στο μάγουλο και ο γιος μου του έριξε άλλη μια μπουνιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑΜΕΑ, ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά είναι λογικό να αντιδράσεις», είπε η μητέρα του 25χρονου.

Μετά το περιστατικό το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε -κατά περίπτωση- δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και για υπόθαλψη εγκληματία.

Το χρονικό

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο 17χρονος βρισκόταν με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού.

Λόγω του συνωστισμού, μια από τις αδερφές του 17χρονου φέρεται να σκούντησε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, η οποία αντέδρασε έντονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη άρχισε να φωνάζει και στη συνέχεια επιτέθηκε στη μία αδερφή του 17χρονου. Στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος αρχικά χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια επιτέθηκε με μπουνιές στον ανήλικο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο πρόσωπο.

Ο 17χρονος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, φέρεται να τρομοκρατήθηκε από το επεισόδιο ανάμεσα στις δυο κοπέλες και αρχισε να φωνάζει και ξεκίνησε η επίθεση από τον 25χρονο. Μετά το επεισόδιο το ζευγάρι έφυγε από το σημείο, απειλώντας και βρίζοντας όλον τον κόσμο που κοίταγε άναυδος την επίθεση.

Οι Αρχές κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 25χρονο και την 20χρονη σε λιγότερο από 24 ώρες, με το ζευγάρι να παραδέχεται την πράξη του και να οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, κάτι που αποτυπώνεται στη σφοδρότητα της επίθεσης στο 17χρονο.