Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων

Στιγμές πανικού επικράτησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (27.10.2025) στην Νέα Φιλαδέλφεια μετά από εμπρησμό σε έκθεση αυτοκινήτων.

Η φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια προκλήθηκε από εμπρησμό όταν γύρω στις 3.20 τα ξημερώματα τρία άτομα με κουκούλες και ντυμένοι στα μαύρα πέταξαν μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό στα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα έξω από την έκθεση.

Στα βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε το newsit.gr διακρίνεται η στιγμή που τα αυτοκίνητα μόλις έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Η φωτιά έκαιγε σε δύο σημεία… Και έξω από το κτίριο της έκθεσης, αλλά και λίγο πιο δίπλα όπου υπήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Από την φωτιά κάηκαν ολοσχερώς πέντε αυτοκίνητα, ενώ τέσσερα έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.



Ο ιδιοκτήτης της έκθεσης αυτοκινήτων μίλησε για τον περιστατικό τονίζοντας ότι η ζημιά που είναι τεράστια… «Μας ειδοποίησαν ότι έβαλαν σε 10 αυτοκίνητα γκαζάκια και κάηκαν. Είδαμε στις κάμερες τρία άτομα κουκουλοφόροι με μάσκες και μακριά μπουφάν και έβαλαν τα γκαζάκια και την βενζίνη σε μπουκάλι. Η ζημιά είναι 60.000 με 70.000 ευρώ. Μας είπαν ότι κάποιοι αναρχικοί βάζουν φωτιές σε γερμανικά αυτοκίνητα».

Αμεσα σήμανε συναγερμός στην περιοχή με την Πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά στα αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν πάρει μεγαλύτερη έκταση.

