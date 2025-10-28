Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Κεράκια και λουλούδια στα γραμμένα ομόματα των θυμάτων

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και στο Σύνταγμα, βρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αλλά και απλοί πολίτες για να ανάψουν κεράκια και να τιμήσουν τη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία που ακόμη συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Αρκετοί είναι οι πολίτες που δίνουν για ένα ακόμα βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο σημείο που έχει γίνει ένα άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών και σήμερα Τρίτη 28η Οκτωβρίου 2025.

Στην περιοχή υπάρχει αστυνομική παρουσία, όμως δεν έχει προκύψει κάποια ένταση με τους συγκεντρωμένους που βρίσκονται περιμετρικά του σημείου που έχουν αναγραφεί με κόκκινη μπογιά τα ονόματα, αφήνουν λουλούδια και έχουν ανάψει κεράκια.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε βράδυ μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» δίνουν ραντεβού στο Σύνταγμα, όπου φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου ώστε τα ονόματα των θυμάτων να παραμένουν στον χώρο.

Το βράδυ της Δευτέρας, 27.10.2025, ο Πάνος Ρούτσι, που είχε κάνει απεργία πείνας για τη διερεύνηση του δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς ένα από τα θύματα ήταν ο γιος του Ντένι, επισκέφτηκε το άτυμο μνημείο που έχει δημιουργηθεί για τους νεκρούς της τραγωδίας.