Νέα Σμύρνη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το αυτοκίνητο περνάει πάνω από τις γραμμές του τραμ και καρφώνεται σε κολώνα

Βίντεο ντοκουμέντο με την τρελή πορεία που ακολούθησε το αυτοκίνητο που καρφώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε κολώνα στη Νέα Σμύρνη φέρει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.



Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε αποτυπώνεται το αυτοκίνητο χρώματος γκρι να κινείται με μεγάλη ταχύτητας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη.

Ξαφνικά ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι είχε χτυπήσει κι ένα παρκαρισμένο όχημα και να κινείται προς τις γραμμές του τραμ.

Όπως θα δείτε κι εσείς στο βίντεο το αυτοκίνητο χτυπάει στο κράσπεδο που βρίσκεται μεταξύ του δρόμου και των γραμμών του τραμ, περνάει πάνω από αυτές και καρφώνεται σε μια κολώνα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/troxaio.mp4

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 04:23 σήμερα τα ξημερώματα στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων και από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν ένας άνδρας και μια κοπέλα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες όπου προχώρησαν σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

