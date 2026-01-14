Νέα «πυρά» Καραχάλιου σε Καρυστιανού: Δεν άκουγε κανέναν μόνο τη «Γερόντισσα» – Θλιβερό να έχεις τον λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll

Ένας νέος γύρος στην αντιπαράθεση του Νίκου Καραχάλιου με τη Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να ξεκινά, με τον πρώτο να κάνει μία ανάρτηση στο Χ που ανάβει και πάλι τα αίματα.

Μετά την παραίτησή της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και την αιχμηρή επιστολή των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εναντίον της, ο Νίκος Καραχάλιος επανήλθε πολύ σύντομα, με σκληρούς χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπό της.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι η Μαρία Καρυστιανού «δεν άκουγε κανέναν» και αναφέρει ότι είναι λίγοι όσοι τη υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στον Νίκο Σκιαδά, σε «δύο δήθεν αναρχικούς», ενώ αναφέρεται και πάλι στην «Γερόντισσα».

Κλείνοντας ανέφερε ο Νίκος Καραχάλιος πως είναι «θλιβερό να έχεις το λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου

«Τα ‘θελε+τα’παθε

Προειδοποιουσα προστατευοντας

το Συλλογο

+την ίδια

επι 3 μηνες

Δεν ακουγε κανέναν

Μονο τη Γρατσια

+τη Γεροντισσα

Τωρα τον Σκιαδα

+2 δηθεν αναρχικούς που της προσφέρουν

την κουτσή στήριξη

των bot+των ηλιορκ

Θλιβερό

Να εχεις το λαό μαζι σου +να μένεις με κακα troll»

Τα’θελε+τα’παθε

Προειδοποιουσα προστατευοντας

το Συλλογο

+την ίδια

επι 3 μηνες

Δεν ακουγε κανέναν

Μονο τη Γρατσια

+τη Γεροντισσα

Τωρα τον Σκιαδα

+2 δηθεν αναρχικούς που της προσφέρουν

την κουτσή στήριξη

των bot+των ηλιορκ

Θλιβερό

Να εχεις το λαό μαζι σου +να μένεις με κακα troll pic.twitter.com/JsWmQYAjws — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) January 14, 2026

Σημειώνεται πως την Δευτέρα (12.1.26) η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 σημείωσε πως η εικόνα που σχημάτισε για τον Νίκο Καραχάλιο από την πρώτη τους συνάντηση δεν ήταν θετική, ωστόσο, για λόγους ευγένειας, συνέχισε να τον συναντά.

Ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας την επόμενη ημέρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» εξαπέλυσε νέους σκληρούς χαρακτηρισμούς για τη Μαρία Καρυστιανού: «Είναι serial liar. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου και εάν δεν είναι προσωπικά δεδομένα, θα δείξω τις συνομιλίες που έχω. Έχω 600 μηνύματα από την ίδια και το περιβάλλον της. Η Μαρία έχει χαωθεί και θα χρειαζόταν επαγγελματική βοήθεια. Έχουμε κοινούς φίλους στη Θεσσαλονίκη αν θέλει να ανατρέξει. Αν δεν συμπαθείς κάποιος, θα παραχωρούσες τη διαχείριση ενός γκρουπ που αφορά το κόμμα της; Θα μπορούσε να πει ότι δεν της κάνω. Είναι γιατρός, κάνει μια επίθεση και μου λέει ότι χρειάζομαι ψυχίατρο».